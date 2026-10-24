Napoli-Roma, le statistiche: Hojlund ha un dato 'antipatico' da stoppare al più presto
Notizie 17:53
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In vista di Napoli-Roma, una serie di statistiche sul match del Maradona.
- Il Napoli ha pareggiato 55 partite di Serie A contro la Roma (50V, 53P); solo contro il Torino (56) ha registrato più pareggi nella sua storia nel massimo campionato.
- Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe di Serie A contro la Roma (4V 4N); non registrava una striscia interna senza sconfitta più lunga contro i giallorossi nel torneo dal periodo tra il 1971 e il 1982, quando arrivò a 11 gare (10V 1N).
- Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo l'Atalanta (otto) ha vinto più trasferte contro il Napoli in Serie A rispetto alla Roma (sette, a pari merito con Fiorentina, Juventus e Lazio) - nove successi partenopei e otto pareggi completano il quadro; tuttavia i giallorossi non vincono in casa del Napoli in campionato dal 3 marzo 2018 (4-2).
- Il Napoli ha perso tre delle prime sette partite in questa Serie A (3V 1N 3P); l'ultima volta che aveva registrato almeno tre sconfitte nelle prime sette gare di campionato risaliva alla stagione 2009/10 (quattro in quel caso) - in quell'occasione Roberto Donadoni fu esonerato proprio dopo il settimo match e arrivò Walter Mazzarri.
- Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A; i partenopei non registrano tre clean sheet consecutivi allo stadio Diego Armando Maradona in campionato da settembre-ottobre 2021.
- La Roma ha conquistato 17 punti in questa Serie A (5V 2N), registrando la sua miglior partenza dopo sette partite a partire dal 2014/15 (18 punti).
- In caso di vittoria contro il Napoli, i giallorossi raggiungerebbero quota 20 punti, il loro terzo miglior risultato di sempre dopo otto gare di Serie A, dietro solo ai 21 punti del 2000/01 e ai 24 del 2013/14.
- La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tutte le prime tre trasferte di questo campionato; nella loro storia in Serie A, i giallorossi sono riusciti a non subire gol nelle prime quattro gare esterne stagionali solamente nel 2017/18.
- Con le reti di Santiago Castro e Emanuele Lulli, la Roma ha raggiunto quota quattro marcatori nati dal 2004 in avanti in questa Serie A; nessuna squadra ne conta di più, con il Como e il Monza che detengono lo stesso primato.
- La Roma è l'avversaria contro cui Rasmus Højlund ha disputato più minuti (223) in Serie A senza segnare. Quella giallorossa, però, è l'unica formazione contro cui l'attaccante danese ha fornito più di un assist nel torneo (due).
- Emanuele Lulli ha raggiunto le cinque gare da titolare in questa Serie A all'età di 19 anni e 61 giorni e potrebbe superarle a 19 anni e 68 giorni; tra gli esordienti nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo Marquinhos (18 anni e 181 giorni) ha superato tale soglia con la maglia della Roma a un'età inferiore nel massimo campionato.
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