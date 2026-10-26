Repice: "McTominay vale il triplo! Napoli, con la Roma in sofferenza ma non è un limite"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Francesco Repice:

"La partita Napoli-Roma ha dimostrato che Inter e Roma sono superiori alle altre. Allegri ha capito che il blocco non è una necessità, ma un'imposizione. La Roma ha costretto il Napoli a stare lì dietro. Il Napoli ha McTominay che insieme a Dybala e Lautaro fanno sempre la differenza. Mourinho anni fa lo voleva alla Roma, non fu possibile. McTominay oggi vale almeno il triplo di quanto è stato acquistato. Allegri ha sfruttato le caratteristiche dei suoi giocatori. Vedendo la classifica del Napoli e la partita contro la Roma, dove pende la bilancia? Io vedo il Milan che ha gli stessi punti della Roma, ma mi fa riflettere. Non dimentico la partita del Napoli contro l'Inter, che aveva due palle per vincere nel finale. Non parlerei di scoramento, perché nel secondo tempo la Roma era indemoniata. Il Napoli era in sofferenza, ma non è un fatto negativo. Non è un limite. Può accorciare le distanze con la testa della classifica. Vergara? Un uomo in più nell'organico serve. Gli allenatori fanno un discorso anche di quantità. Per vestire la maglia del Napoli e giocare in Champions devi essere forte. Gli scarsi non sono ammessi"