Cruciani e Zazzaroni contro Adani: "Faccia i nomi e ammetta di essere un nemico di Allegri"

Nell'episodio di oggi del podcast Numer1 rilasciato oggi, Giuseppe Cruciani è tornato ad attaccare duramente Lele Adani. Nei giorni scorsi l'ex calciatore ed opinionista aveva attaccato quelli che lui definisce gli "amici di Allegri" e oggi Cruciano gli risponde così:

"Dal servizio pubblico della Rai, getta m***a addosso alle persone dicendo che ci sono un gruppo di persone che difendono l'indifendibile, come se fossimo noi i difensori del male del calcio italiano. Ma vaff****o! Faccio nomi e cognomi: Lele Adani, contro cui non ho nulla e penso sia bravo a fare quello che fa, mi deve dire chi sono quelli che difendono l'indifendibile. Faccia nomi e cognomi.