Balzarini: "Napoli-Juve, una partita che può cambiare tutto: ecco perché"

La Juventus cerca una svolta dopo la sconfitta contro il Genoa e punta sulla sfida con il Napoli per rilanciare la propria stagione. Gianni Balzarini ha analizzato il momento complicato dei bianconeri, esprimendo dubbi sull’utilità del ritiro e indicando nella prossima partita un passaggio decisivo.

Juventus-Napoli e ritiro, Balzarini avverte i bianconeri

Il ko di Marassi ha spinto la dirigenza a confrontarsi con la squadra alla Continassa. Luciano Spalletti, con il sostegno della società, ha quindi disposto il ritiro in vista del prossimo impegno contro gli azzurri, una gara che potrebbe avere un peso importante per il futuro della Juventus.

Balzarini non ha nascosto le proprie preoccupazioni: «Mi sa tanto quasi di ultima spiaggia la sfida con il Napoli di domenica».

Il giornalista ha poi precisato: «È chiaramente un’ultima spiaggia, anche se probabilmente sarà una spiaggia eventualmente prorogata fino alla sosta».

Sull'efficacia del ritiro, invece, il suo giudizio è prudente: «Per esperienza dico che servono a poco questi ritiri, anzi, normalmente vengono anche vissuti male dai calciatori».

Secondo Balzarini, tuttavia, la squadra dovrebbe accettare il provvedimento assumendosi le proprie responsabilità: «Dovrebbero accettarli questi ritiri, perché se si va in ritiro è perché si è tutti colpevoli. Tutti, tutti quanti. Nessuno è esente da colpe in questi casi».

Juventus in crisi, la critica dopo il Genoa

A preoccupare il giornalista è soprattutto la prestazione offerta a Marassi, con una fase offensiva giudicata insufficiente: «Abbiamo visto una Juventus che fino a metà del secondo tempo, dal punto di vista offensivo, è stata praticamente nulla, non pervenuta». Balzarini ha evidenziato anche la difficoltà dei bianconeri nel contrastare gli avversari e nel gestire le situazioni più complicate. Il verdetto è netto: «La Juve si è messa nella situazione per la quale si rivela battibile da chiunque».