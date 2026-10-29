Zambrotta dopo l’operazione: «Il percorso sarà lungo e complesso, ma tornerò più forte di prima»

Gianluca Zambrotta affronta una nuova fase del percorso per correggere il varismo agli arti inferiori. L’ex terzino di Juventus, Milan e Nazionale ha condiviso sui social la prima foto dopo il secondo intervento chirurgico alla gamba destra, ringraziando i medici e tutte le persone che gli sono state vicine in questi giorni.

Zambrotta, operazione e recupero: il messaggio dopo l’intervento

L’ex calciatore si è sottoposto a un intervento particolarmente complesso, necessario per correggere il disallineamento delle gambe, una condizione che negli anni gli ha provocato diversi problemi. L’operazione ha previsto una doppia osteotomia correttiva su tibia e femore, con l’impiego di guide personalizzate realizzate in 3D e un trapianto di cellule staminali autologhe. Nel suo messaggio, Zambrotta ha voluto esprimere gratitudine all’équipe medica per il lavoro svolto: «Un secondo, immenso GRAZIE sincero, speciale».

L’ex difensore ha poi spiegato che la strada verso il recupero richiederà tempo e impegno, senza però perdere la fiducia nella possibilità di tornare in piena forma. «Il percorso di ripresa è lungo e complesso ma ritornerò più forte di prima! Ora c’è solo da lavorare e riprendersi il più rapidamente possibile! Andiamo avanti sempre positivi. Un GRAZIE particolare anche a chi mi ha sempre sostenuto e supportato in questi giorni», ha scritto sui social.

Zambrotta, secondo intervento dopo quello del 2025

Quello alla gamba destra è il secondo intervento affrontato dall’ex calciatore per correggere il varismo. Il primo risale a novembre 2025 e aveva interessato la gamba sinistra, con un’operazione di osteotomia finalizzata al riallineamento osseo. La nuova procedura ha coinvolto tibia e femore della gamba destra, con l’obiettivo di correggere ulteriormente l’angolazione degli arti e migliorare la funzionalità del ginocchio.

Per Zambrotta si apre ora una fase delicata, nella quale saranno fondamentali la riabilitazione e il rispetto dei tempi di recupero. Il messaggio condiviso dall’ex campione racconta la volontà di affrontare anche questa sfida con determinazione e positività.