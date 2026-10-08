La decisione di McTominay ha provocato un certo fastidio nel Napoli?

Vicino il rientro di Scott McTominay! Ieri il centrocampista scozzese ha riottenuto l'idoneità sportiva e, dopo due settimane di corsa e palestra, si è rimesso agli ordini di Massimiliano Allegri con il resto del gruppo. Difficilmente sarà già arruolabile contro il Frosinone, ma di certo si farà trovare pronto per la sfida di Champions League in programma martedì contro il Villarreal.

L'assenza prolungata di McTominay, però, ha fatto storcere il naso a molti. Nell'ambiente c'è chi pensa che lo scozzese avrebbe dovuto anticipare l'operazione di ablazione durante l'estate, in modo da farsi trovare pronto per l'avvio di stagione. In effetti, McTominay aveva avvertito i primi segnali di aritmia già durante i Mondiali in America e avrebbe potuto approfittare delle vacanze estive per risolvere il problema.

Napoli infastidito

A tal proposito, oggi il quotidiano Il Mattino scrive: "Di sicuro c’è qualcosa di strano, un accanimento del destino e un certo fastidio nel club (...) Ma non è il momento dei rimpianti (...). Ciò che conta è che ora il centrocampista stia bene".