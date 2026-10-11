De Grandis su Spalletti: "Mossa strana: guardate cosa ha fatto invece Allegri"

Cagliari-Juventus 1-1, frena ancora la formazione bianconera di Luciano Spalletti e se n'è inevitabilmente parlato negli studi di 'Sky Calcio Club' nel post partita.

Stefano De Grandis ha commentato così la situazione in casa juventina citando anche il Napoli:

"Secondo me Spalletti è uno che di solito costruisce schemi, si inventa le posizioni alternative dei giocatori. Il terzino diventa spesso una mezzala, lo faceva con Di Lorenzo al Napoli, con Kalulu l’anno scorso.

Però la cosa strana, secondo me, è quando metti i piedi invertiti delle ali, dei trequartisti. Per esempio, il Napoli ha giocato con i due trequartisti un po’ stretti, perché teoricamente, nella testa di Allegri, Politano e Di Lorenzo, se avessero la forza, dovrebbero andare loro poi sul fondo.

Oggi, nel primo tempo, doveva essere la Juve. Nella Juve non ci stanno quelli alle spalle. Oggi l’ha fatto nel secondo tempo Kalulu, perché hanno giocato a quattro. Ma se no non ci stanno. Celik, che è tutto destro, col mancino non ci andrà mai sul fondo ad arrivare al cross. E dall’altra parte… non è uno che va sulla fascia, McKennie fa un altro lavoro".