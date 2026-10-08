Il Maradona e la città cambiano volto, il sindaco Manfredi: "Napoli è in pole position"

Napoli vive una fase di grande trasformazione, tra nuovi progetti, interventi sulle strutture sportive e iniziative capaci di proiettare la città verso una dimensione sempre più internazionale. Dalla Coppa America alle regate di settembre, passando per le nuove abitazioni di Scampia e i palazzetti dello sport, il capoluogo campano è al centro di numerosi interventi.

Il futuro del Maradona al centro dei progetti di Napoli

A fare il punto è stato il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto durante la presentazione de Il Bello del calcio, talk show dedicato al Calcio Napoli in onda su Televomero. Tra i temi affrontati, quello dello stadio Maradona è inevitabilmente il più importante secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino.

Il progetto di riqualificazione dell’impianto di Fuorigrotta può ora contare su risorse significative. Il Cipess ha infatti stanziato 150 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 50 milioni messi a disposizione dal Comune. Un investimento complessivo da 200 milioni che potrebbe finalmente trasformare il progetto di restyling in un intervento concreto. L’obiettivo non riguarda soltanto la riqualificazione dello stadio. Sullo sfondo c’è anche la possibilità che Napoli possa ospitare alcune partite degli Europei del 2032.

Una prospettiva ambiziosa che, alla luce dei nuovi finanziamenti, assume contorni più concreti. Per Manfredi, infatti, l’arrivo delle risorse rappresenta un passaggio fondamentale e mette la città in una posizione favorevole nella corsa per ottenere un posto tra le sedi della manifestazione continentale. Il futuro del Maradona, dunque, si intreccia con quello della città: il progetto dello stadio potrebbe diventare uno dei simboli della nuova stagione di sviluppo di Napoli.