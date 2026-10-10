Zambardino su De Laurentiis: Allegri gli avrà pur chiesto qualcosa! Il Napoli continua nella sua prassi di informazione sovietica

Ultime notizie SSC Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, sul quotidiano odierno scrive lungamente del Napoli di Massimiliano Allegri. Vi proponiamo uno stralcio.

“Una pausa nazionali costata al Napoli tre infortuni, due dei quali gravi (Favasuli, Vergara), un capitolo sul quale più volte è intervenuto il presidente della società che però deve essersi rassegnato, se proprio questa volta che il danno è macroscopico non ha pronunciato parola.

In settimana De Laurentiis ha incontrato a Castel Volturno sia il direttore Manna che Allegri. I media non sono riusciti a sapere se sia stata una riunione o un salutino veloce. Il Napoli continua nella sua prassi di informazione sovietica. Ma Allegri qualcosa avrà pur chiesto al presidente”