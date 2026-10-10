TMW - Lo voleva il Napoli, segnale forte del Como: sta rinnovando

Calciomercato Napoli - La parabola di Máximo Perrone rappresenta in maniera perfetta la dimensione e le ambizioni crescenti del club lariano nel panorama calcistico italiano. Nonostante la concorrenza interna si sia fatta più serrata nelle ultime uscite a causa dell'innesto di Luis Milla, che gli ha sottratto una porzione di spazio nell'undici titolare, la società lombarda non ha alcun dubbio sul valore del ragazzo. La dirigenza del Como sta anzi lavorando per blindare il talento, mandando un segnale chiarissimo a tutto il sistema: le realtà con grandi progetti non si privano a cuor leggero dei propri talenti più cristallini.

Calciomercato Napoli, Perrone rinnova col Como

Del resto l'impatto del regista sudamericano con il nostro campionato era stato talmente dirompente da scatenare, nel corso del tempo, interessi da più fronti dalla Serie A. I primi accostamenti risalgono alla primavera del 2025, quando il suo nome venne accostato all'Inter, in un intreccio di voci che ipotizzava un suo trasferimento a Milano al seguito del tecnico Cesc Fàbregas, scenario poi mai concretizzatosi. Successivamente, durante la finestra di riparazione della scorsa stagione, come racconta TMW, la Juventus aveva mostrato un vivo interesse per le sue prestazioni mentre con l'avvicinarsi della sessione estiva era stato il Napoli a fare dei sondaggi approfonditi per capire la fattibilità dell'operazione.

Nonostante i ripetuti approcci da parte dei principali club italiani, nessuna trattativa però si è trasformata in realtà lasciando il centrocampista saldo al suo posto. E ora è appunto prossimo al rinnovo dopo l'investimento del Como per una cifra attorno ai 13 milioni di euro dal Manchester City. Un altro segnale forte che la società lancia a tutto lo scenario nazionale.