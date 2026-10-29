Porto-Napoli in Champions League: tutto gratis su CN24! Il palinsesto con allenamenti, conferenze e programmi tv
Porto-Napoli Champions League, su CalcioNapoli24 il programma di allenamenti e conferenze
Il Napoli è pronto al ritorno in trasferta in Champions League per la quarta giornata della prima fase della competizione 2026-2027, la squadra di Max Allegri affronterà il Porto. Per prepararsi al meglio a questa sfida, sono arrivati gli aggiornamenti e le informazioni per Porto-Napoli con il programma completo di CN24 Tv. Sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e al canale 84 in provincia di Salerno.
Porto-Napoli di Champions League: il programma
Ormai ci siamo, s'avvicina Porto-Napoli di UEFA Champions League: vi proporremo un ampio palinsesto, tutto gratis su CalcioNapoli24! Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok e via Youtube, grazie ai nostri inviati Pasquale Cacciola, Riccardo Nicotra e Vittorio Bernardo. Questo il programma di lunedì e martedì per Porto Napoli di Champions League.
Palinsesto CalcioNapoli24 per Oporto-Napoli
MD-1, martedì 3 novembre 2026:
- ore 10:00, Rassegna stampa LIVE
- ore 11:30, allenamento Porto dal FC Porto Training Ground - con 15' aperti alla stampa
- dalle 12 alle 14, CN24 Live
- ore 13.45, conferenza stampa di Francesco Farioli e di un giocatore dal FC Porto Training Ground
- ore 15:00, Filo Diretto con i tifosi
- ore 17:15, conferenza stampa di Massimiliano Allegri e di un giocatore dall'Estadio Do Dragao
- ore 18:30, allenamento Napoli dall'Estadio Do Dragao - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social
Match Day, mercoledì 4 novembre 2026:
- ore 10:00, Rassegna stampa LIVE
- dalle 12 alle 14, CN24 Live con i collegamenti con i nostri inviati a Villarreal
- ore 15:00, Filo Diretto con i tifosi
- dalle ore 19:00, LIVE REACTION di Porto-Napoli con pre-partita e post-partita da Oporto, con conferenze, interviste e mixed-zone!
Insomma, ricapitolando, per quel che riguarda l'orario della conferenza di Max Allegri e un giocatore e l'orario della rifinitura con l'ultimo allenamento a Oporto, gli appuntamenti sono per martedì 3 novembre:
- ore 17:15, conferenza stampa di Massimiliano Allegri e di un giocatore dall'Estadio Do Dragao
- ore 18:30, allenamento Napoli dall'Estadio Do Dragao - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social