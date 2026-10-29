Porto-Napoli in Champions League: tutto gratis su CN24! Il palinsesto con allenamenti, conferenze e programmi tv

Il Napoli è pronto al ritorno in trasferta in Champions League per la quarta giornata della prima fase della competizione 2026-2027, la squadra di Max Allegri affronterà il Porto. Per prepararsi al meglio a questa sfida, sono arrivati gli aggiornamenti e le informazioni per Porto-Napoli con il programma completo di CN24 Tv. Sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e al canale 84 in provincia di Salerno.

Porto-Napoli di Champions League: il programma

Ormai ci siamo, s'avvicina Porto-Napoli di UEFA Champions League: vi proporremo un ampio palinsesto, tutto gratis su CalcioNapoli24! Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok e via Youtube, grazie ai nostri inviati Pasquale Cacciola, Riccardo Nicotra e Vittorio Bernardo. Questo il programma di lunedì e martedì per Porto Napoli di Champions League.

Porto-Napoli, programma conferenze e allenamenti

Palinsesto CalcioNapoli24 per Oporto-Napoli

MD-1, martedì 3 novembre 2026:

ore 10:00, Rassegna stampa LIVE

ore 11:30, allenamento Porto dal FC Porto Training Ground - con 15' aperti alla stampa

dal - con 15' aperti alla stampa dalle 12 alle 14, CN24 Live

ore 13.45, conferenza stampa di Francesco Farioli e di un giocatore dal FC Porto Training Ground

e di dal ore 15:00, Filo Diretto con i tifosi

con i tifosi ore 17:15, conferenza stampa di Massimiliano Allegri e di un giocatore dall' Estadio Do Dragao

e di dall' ore 18:30, allenamento Napoli dall'Estadio Do Dragao - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social

Match Day, mercoledì 4 novembre 2026:

ore 10:00, Rassegna stampa LIVE

dalle 12 alle 14, CN24 Live con i collegamenti con i nostri inviati a Villarreal

con i collegamenti con i nostri inviati a Villarreal ore 15:00, Filo Diretto con i tifosi

con i tifosi dalle ore 19:00, LIVE REACTION di Porto-Napoli con pre-partita e post-partita da Oporto, con conferenze, interviste e mixed-zone!

Insomma, ricapitolando, per quel che riguarda l'orario della conferenza di Max Allegri e un giocatore e l'orario della rifinitura con l'ultimo allenamento a Oporto, gli appuntamenti sono per martedì 3 novembre: