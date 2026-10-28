Monza-Napoli, Juric ha battuto Allegri una sola volta in carriera
Notizie 18:45
Juric
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I precedenti tra Juric e Allegri
Monza-Napoli stasera ore 20:45 allo Stadio Brianteo. Gli azzurri impegnati nella nona giornata del campionato italiano di Serie A sfideranno il Monza in trasferta per la decima volta nella storia.
Si tratta invece della dodicesima sfida tra i due allenatori Massimiliano Allegri e Ivan Juric, che si sono già affrontati undici volte in carriera. Di seguito i precedenti:
- 6 vittorie di Allegri
- 4 pareggi
- 1 vittoria di Juric
L'unico successo di Juric contro Allegri risale al 27 novembre 2016, quando il Genoa vinse 3-1 contro la Juventus in Serie A nella primissima sfida in carriera tra i due allenatori.
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