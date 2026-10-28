Monza-Napoli, Juric ha battuto Allegri una sola volta in carriera

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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I precedenti tra Juric e Allegri

Monza-Napoli stasera ore 20:45 allo Stadio Brianteo. Gli azzurri impegnati nella nona giornata del campionato italiano di Serie A sfideranno il Monza in trasferta per la decima volta nella storia.

Si tratta invece della dodicesima sfida tra i due allenatori Massimiliano Allegri e Ivan Juric, che si sono già affrontati undici volte in carriera. Di seguito i precedenti:

  • 6 vittorie di Allegri
  • 4 pareggi
  • 1 vittoria di Juric

L'unico successo di Juric contro Allegri risale al 27 novembre 2016, quando il Genoa vinse 3-1 contro la Juventus in Serie A nella primissima sfida in carriera tra i due allenatori.

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