CdM, Zambardino: "Avvertenze per chi voglia godersela: lo scudetto quest’anno il Napoli non lo vince nemmeno nelle Mille e Una Notte"

Ultime notizie SSC Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, analizza la situazione attuale della SSC Napoli sulle colonne dell’edizione odierna del quotidiano.

"Avvertenze per chi voglia godersela: lo scudetto quest’anno il Napoli non lo vince nemmeno nelle Mille e Una Notte; la zona Champions, cioè il quarto posto, è diventato molto difficile da raggiungere, ci sono già sette punti da recuperare ad aspiranti molto attrezzati, ma mai dire mai.

Certo non tira ancora l’aria giusta. L’Europa League? Forse, ma a chi piacerebbe? A noi forse sì, stare a casa a riposare piace solo a Conte che poi vende il riposo come suo merito. Per la stagione non si esclude di far peggio del sesto posto. Ma il saggio sorride e argomenta come segue"