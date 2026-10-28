Bergomi: "Gara col Monza fondamentale per il Napoli: squadra di Juric molto simile alle Roma per idee"

Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Bergomi, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Monza.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per il Napoli la partita contro il Monza è fondamentale, quando sei dietro ogni partita ha un peso specifico enorme. Contro la Roma il Napoli ha fatto 60 minuti di alto livello, ed oggi affronta una squadra che come idea di gioco, seppur con valori diversi, è molto simile alla Roma. Rafa Marin sta facendo un buon campionato, ma Rrahmani è il miglior difensore centrale. Davanti deve usare la rapidità per vincere i duelli visto che andranno a uomo su Politano, Lang ed Hojlund, devono provare a strappare con questi tre calciatori”.