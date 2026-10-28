Monza-Napoli, Allegri in tribuna: guardate cosa ha fatto all'intervallo | FOTO CN24

Ultime notizie Napoli - L'intervallo della partita Monza-Napoli è stato piuttosto impegnativo per Massimiliano Allegri. L'allenatore della SSC Napoli, seduto in tribuna allo stadio Brianzolo, è stato impegnato per alcuni minuti insieme ad Ettore Prota al tablet: il tecnico azzurro, verosimilmente, ha avuto l'opportunità di analizzare quando accaduto durante il primo tempo.

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