È saltata la panchina di Serse Cosmi: chi arriverà al suo posto

Notizie calcio - Rivoluzione in casa Salernitana: la sconfitta sul campo del Picerno è costata la panchina a Serse Cosmi, con tanto di comunicato ufficiale anche già diramato nelle scorse ore. Ora Il presidente Danilo Iervolino ha avocato a sé la scelta del nuovo tecnico e ci sono tre profili nel mirino come riporta Il Mattino oggi in edicola.

Esonerato Cosmi: chi arriverà alla Salernitana

Troppo le sei sconfitte in sette partite per poter continuare così. Così dopo un confronto interno avvenuto al centro sportivo Mary Rosy, l'allenamento di ripresa è stato affidato al vice Scurto, prima dell'inevitabile formalizzazione del divorzio poi avvenuta poco più tardi. Cosmi lascia la squadra in una posizione altamente critica: fuori dalla zona playoff, con zero vittorie in trasferta e un magro bottino di appena 14 punti conquistati in 11 partite

Ora con la panchina rimasta vuota, il direttore sportivo Daniele Faggiano e il patron Iervolino hanno immediatamente avviato i colloqui per individuare la nuova guida tecnica. Iervolino ha avocato a sé la decisione finale dopo i primi sondaggi esplorativi.

I profili attualmente in corsa sono principalmente tre: Domenico Toscano, in cima alla lista e attualmente svincolato, Emanuele Troise altrettanto libero e Fabio Prosperi che sarebbe legato al momento con la Cavese da cui potrebbe liberarsi però piuttosto facilmente.