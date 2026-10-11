C'è una sensazione sulla cura Allegri che riguarda Noa Lang e David Neres

Ultime notizie SSC Napoli - Una ventata di energia nuova in casa Napoli l’hanno portata anche i due esterni d’attacco, amici per la pelle fuori dal campo e complici imprendibili dentro. Ovvero David Neres e Noa Lang, come racconta il Corriere dello Sport.

"Neres non giocava titolare da nove mesi, Lang si era fatto notare in questi primi mesi solo per l’esclusione da una partita per una punizione disciplinare.

Il brasiliano deve ancora ritrovare lo smalto dei tempi migliori, ma ha le potenzialità per tornare devastante come nella Supercoppa della scorsa stagione.

Ha segnato il suo secondo gol in azzurro, invece, l’olandese: in Italia ancora non è riuscito a esprimere tutte le sue qualità, ma c’è la sensazione che la cura Allegri possa riportarlo a essere imprendibile come era al PSV"