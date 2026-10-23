Napoli-Roma, doppia assenza pesante per Gasperini: l'elenco dei convocati

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Convocati Napoli-Roma, le scelte di Gasperini

Serie A - Napoli-Roma è la prossima partita Napoli in Serie A Enilive, in programma domani 24 ottobre ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Oggi la Roma di Gian Piero Gasperini ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati per il prossimo turno Serie A.

Convocati Napoli-Roma, le scelte di Gasperini

Convocati Napoli-Roma, le scelte di Gasperini

Resta out Dybala; assente anche Pellegrini. Di seguito l'elenco dei convocati giallorossi:

  • Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.
  • Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
  • Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.
  • Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara.
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