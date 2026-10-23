Allegri verso la Roma: "Rrahmani ha la febbre, Vergara è da valutare: su McTominay e Anguissa..."

L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri in conferenza stampa di presentazione di Napoli-Roma ha risposto ad alcune domande, soffermandosi sul recupero degli infortunati:

"L'obiettivo è recuperare tutti i calciatori: McTominay non giocava da due mesi, Anguissa ha fatto 60 minuti ma non giocava dal 5 settembre e lo scorso anno ha fatto 13 partite. I calciatori non sono auto che accendi e ripartono. Bisogna essere bravi e fortunati che si allenano giocando, lo stesso Vergara dobbiamo valutare se portarlo. Mano mano tutti stanno rientrando in condizione così come qualcuno ha bisogno di portare mentalmente più che fisicamente.

Le squadre di gasperini ti prendono alto, uomo su uomo e le gare possono essere anche divertenti se però fai risultato. Ci vuole grande tecnica, ci sarà un grande dispendio di energie. A parte che Rrahmani è febbricitante, gli altri difensori stanno tutti bene"