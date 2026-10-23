Violenze a Milano: il papà del 12enne spunta con la maglia... del Napoli | FOTO

Notizie violenza a Milano - È diventato virale - purtroppo - il bambino di soli 12 anni nel pieno delle violenze di Milano dei giorni scorsi, nel pieno delle devastazioni e dei saccheggi nei negozi di lusso. Identificato dalle Forze dell'ordine, non può essere penalmente perseguibile come prevede la legge italiana in quanto minore di 14 anni . Ma ci sarà una segnalazione agli assistenti sociali e potrebbero esserci provvedimenti di altro tipo per il ragazzino marocchino.

Violenza a Milano, papà del 12enne con la maglia del Napoli

Ai microfoni della RAI ha parlato il papà che, curiosamente, durante l'intervista indossava una maglia della SSC Napoli. "Io te lo giuro, papà, non ho rubato mi ha detto entrato in casa", racconta l'uomo riportando le parole di suo figlio. Il giovane era lì insieme alla mamma al momento del caos e poi ha trovato degli amici. "Ha trovato un ragazzo, tanti ragazzi suoi amici. È tornato a cercare la mamma, ma non l'ha trovata. E quindi è rimasto con loro, è andato con quei ragazzi", prosegue l'uomo.

Il papà poi prosegue: "Da solo tu non uscirai più", e la mamma incalza: "Scuola, casa. Casa, scuola e stop adesso".

Al di là del tema importantissimo e della drammaticità delle immagini, a destare curiosità sui social, strappando anche un sorriso, è stato proprio il fatto che l'uomo sia intervenuto al TG1 indossando la maglia del Napoli.

Non sono mancate, tuttavia, anche allusioni di pessimo gusto sui social, con commenti che hanno superato di gran lunga i limiti dell'ironia contro i napoletani.