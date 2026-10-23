Agostini: “È tornato un finalizzatore che mancava da parecchio”

MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Napoli-Bodo/Glimt? La doppietta di McTominay è stata la cosa più importante, è tornato un finalizzatore che mancava da parecchio. E' un giocatore che può dare una grossa mano in fase offensiva. Poi il carattere visto è stato positivo. Cosa non mi è piaciuto? L'atteggiamento in campionato, se affronti l'avversario con l'atteggiamento sbagliato fai fatica a vincere. Nei tre gol presi contro il Bodo/Glimt c'è anche la forza dei norvegesi, che hanno dei ritmi alti, perchè è una squadra tosta, se non hai corsa e gamba e non hai il passo, perdi.

Asse McTominay-De Bruyne? De Bruyne è un calciatore intelligente e di grandissima qualità, dove lo metti affronta il ruolo nella maniera giusta, non ti da quello che è nelle sue corde, ma ti fa la partita nei momenti di emergenza. Poi se c'è McTominay che ha grandi inserimenti, ti può risolvere la partita. E' un duo che Allegri si deve lavorare bene, accompagnandolo bene nelle partite domenicali. Como? Non è facile fare 4 gol a una squadra inglese, ma lo United negli ultimi anni ha perso la sua forza. Lo ricordiamo, ma adesso è una squadra normalissima che può perdere con tutti e vincere con qualcuno, ma faccio i complimenti al Como che ha affrontato la partita nel migliore dei modi. Chi ha più gamba e qualità vince più partite. Napoli-Roma? Sono le partite più facili da preparare, i calciatori si motivano da soli, sapendo che incontrano una delle squadre più in forma del campionato e che sta facendo bene in Champions.

E' una preparazione dove Allegri deve dare pochi indizi, ma deve preparare bene la partita su certe zone del campo, visto che la Roma fa bene nei movimenti senza palla e sugli esterni. Malen? E' un giocatore che sta meravigliando tutti, ha il gol dentro e non è facile uomo contro uomo, le preventive e il raddoppio possono essere utili. Se si ha paura si peggiora la situazione, servono freddezza e personalità nell'affrontarlo. Il gruppo e l'insieme è quello che fa vincere, quindi il Napoli deve stare attenti a tutti, ma la Roma anche deve stare attenta al Napoli, gioca in casa e ha le carte per far male. E' una partita molto equilibrata".