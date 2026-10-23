Roma, Gasperini può fare la storia contro il Napoli: c'è un record nel mirino

La sfida del Maradona rappresenta un passaggio importante per la Roma, che punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, un successo contro il Napoli consentirebbe alla formazione di Gian Piero Gasperini di raggiungere quota 20 punti dopo otto giornate, centrando il terzo miglior bottino della sua storia in questa fase del campionato.

Roma, contro il Napoli in palio punti pesanti e un record

Il traguardo sarebbe inferiore soltanto ai 21 punti conquistati nel 2000-01 e ai 24 raccolti nel 2013-14. Una vittoria al Maradona permetterebbe inoltre ai giallorossi di proseguire la corsa ai vertici della classifica di Serie A, restando in scia a Inter e Lazio.

La trasferta napoletana mette in palio anche un obiettivo statistico significativo: la Roma va a caccia del gol numero 200 in Serie A contro il Napoli. Un traguardo che aggiungerebbe ulteriore interesse a una partita già fondamentale per le ambizioni della squadra capitolina. Gasperini dovrà però fare i conti con le alternative limitate, soprattutto nel reparto offensivo. Le assenze e le rotazioni ridotte rappresentano un ostacolo nella preparazione di una gara che richiederà attenzione e concretezza.

Nonostante le difficoltà, l'obiettivo dei giallorossi resta chiaro: lasciare Napoli con i tre punti e confermare le proprie ambizioni stagionali. Il tecnico ha già manifestato la volontà di affrontare la sfida con determinazione, in un confronto che potrebbe incidere sugli equilibri delle prime posizioni.