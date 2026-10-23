Roma, chi affianca Soulé e Malen contro il Napoli? Gasperini studia tre soluzioni

La Roma si avvicina alla trasferta contro il Napoli con un reparto offensivo ridotto all'osso. Gli infortuni di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini costringono Gian Piero Gasperini a valutare nuove soluzioni per la gara di sabato al Maradona, con un dubbio che riguarda soprattutto la posizione di Rodrigo Mora.

Roma, Mora e Napoli: Gasperini valuta Cristante e Pisilli

Come riportato da Vocegiallorossa.it, Matías Soulé e Donyell Malen sembrano destinati a partire dal primo minuto, mentre resta da definire chi completerà il reparto offensivo. L'ipotesi è quella di puntare su Rodrigo Mora, giovane talento sul quale Gasperini ha espresso giudizi positivi, pur concedendogli finora un minutaggio limitato nelle partite più importanti. “Quando ha palla dà l'impressione che possa succedere sempre qualcosa”, ha dichiarato il tecnico, sottolineando le qualità del giocatore.

Mora è stato utilizzato anche nella ripresa della sfida contro il Real Madrid, ma resta da capire se avrà la fiducia necessaria per partire titolare contro gli azzurri. Tra le alternative spicca Bryan Cristante, che potrebbe essere avanzato sulla trequarti alle spalle delle due punte.

Una soluzione già sperimentata nella passata stagione e che garantirebbe a Gasperini maggiore esperienza e affidabilità in una gara particolarmente delicata. Un'altra possibilità è rappresentata da Niccolò Pisilli, le cui capacità d'inserimento e la propensione al tiro potrebbero offrire nuove opportunità offensive.

In questo caso, il centrocampista potrebbe affiancare Soulé in avanti, con Cristante e de Roon a comporre una mediana inedita. La scelta definitiva dipenderà dalle valutazioni del tecnico e dall'equilibrio che vorrà garantire alla squadra. Contro il Napoli, entrambe le formazioni arrivano da impegni europei ravvicinati e la gestione delle energie potrebbe incidere sul risultato. Gasperini dovrà quindi decidere se puntare sulla fantasia di Mora oppure affidarsi a soluzioni più collaudate. Un dubbio che potrebbe essere sciolto soltanto a ridosso del calcio d'inizio.