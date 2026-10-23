Il Mattino, Arpaia: "Napoli-Roma? Sarei curioso di vedere Malen al Napoli e Hojlund alla Roma!"

Ultime calcio Napoli, Gennaro Arpaia, giornalista, è intervenuto nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma di Claudia Mercurio condotto da Gianluca Vigliotti su 11 Televomero.

"Champions League? C'è un'incognita in queste ultime edizioni, con il nuovo format: che l'ultima partita della League Phase è il 27 di gennaio, cioè a un'era geologica da oggi. Non sai come ci arrivi e con chi ci arrivi... Lucca continuerà a giocare? Sì, per forza, perché Allegri a volte fa lo scienziato con i minutaggi. Hojlund è potenzialmente tra i primi cinque attaccanti d'Europa, ma oggi non è neanche tra i primi dieci. Cessione Napoli? L'interesse di fondi americani non è una novità: in Serie A ci sono undici proprietà straniere, di cui otto nordamericane.

Sarei felice di essere smentito, ma in questo momento, il progetto del nuovo stadio del Napoli a San Giovanni Est è una chimera. Contrariamente, credo che entro Natale potremmo avere delle novità positive sui terreni di Qualiano [per il centro sportivo, ndr]. Il preferito dei tifosi tra Gasperini e Allegri? Sarei curioso di fare la stessa domanda a De Laurentiis, visto che per due volte ha provato [a portare Gasperini a Napoli, ndr].

4-3-3 anche contro la Roma? Contro il Bodø/Glimt abbiamo visto Politano fare il suo ruolo, Di Lorenzo fare il suo ruolo, McTominay fare il suo ruolo, De Bruyne giocare in un ruolo in cui può dare una mano, e abbiamo visto un buon Napoli. Non darò mai torto ad Allegri, perché sta lavorando in un quadro complicato, però quando ho visto McTominay fare il trequartista destro a Venezia ho avuto i brividi... Confronto tra le due squadre? Sarei curioso di vedere Malen al Napoli e Hojlund alla Roma per sei mesi... Calciomercato di gennaio? Le richieste dello staff tecnico oscillano tra le tre e le sei, però ci si può incontrare a metà strada..."