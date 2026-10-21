Noa Lang può lasciare Napoli a gennaio, TMW: due club su di lui, ecco quali squadre lo vogliono

Calciomercato Napoli - Noa Lang viaggia verso un ritorno in Olanda? Per il mercato invernale mancano ancora due mesi, ma l'esterno di proprietà del Napoli potrebbe salutare, a scriverlo è Tuttomercatoweb.

Noa Lang potrebbe salutare di nuovo il Napoli a gennaio, come già accaduto la scorsa stagione con Conte. A scriverlo è TMW:

"L'ipotesi di salutare nuovamente l'Italia, dunque, è sul tavolo. Per il Napoli sarà fondamentale valutare le offerte e capire se esistano le condizioni per recuperare l'investimento fatto sul giocatore. Per Lang, invece, la priorità sarà trovare un contesto nel quale sentirsi centrale e ritrovare continuità. Quelli di Ajax e PSV sono nomi che riportano a un ambiente conosciuto: i primi erano già stati accostati al calciatore in estate, ma non avevano intenzione di spendere circa 25 milioni. Invece il club di Eindhoven lo ha già avuto alle sue dipendenze prima di andare proprio in azzurro".