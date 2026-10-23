Tegola Roma, brutto infortunio per Pellegrini: salta il Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Lorenzo Pellegrini non ci sarà domani nella gara Napoli-Roma. Il centrocampista ha riportato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra.

Lorenzo Pellegrini salta Napoli Roma

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda le condizioni di Lorenzo Pellegrini:

"Una botta per Lorenzo, che era appena tornato da uno stop di sei mesi. Ora sarà costretto a fermarsi per diverse settimane, saltando ovviamente le sfide contro Napoli, Manchester United e Psg. Il suo morale sta a terra per mille motivi. Il primo: si sentiva bene, era contento di come aveva ripreso il feeling con l'Olimpico, tra l'altro i primi due gol contro lo Slovan Bratislava sono nati dal suo piede. Il secondo: voleva dare una mano concreta alla Roma tra campionato e Champions, soprattutto alla luce dell'assenza di Dybala. Il terzo: contava di dimostrare di essere un valore aggiunto per Gasperini, in attesa di firmare un nuovo contratto dopo una stranissima estate e quel rinnovo per dodici mesi. Ora la priorità è una sola: tornare a correre il prima possibile".