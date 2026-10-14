Biglietti Napoli-Roma in vendita: prezzi e info

Biglietti Napoli-Roma in vendita, c'è la conferma ufficiale dei prezzi e di tutte le informazioni:

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 13 ottobre 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Roma, match che si disputerà sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Come previsto in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il match sarà riservata agli Abbonati FULL 26/27, che potranno acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”, nei limiti dei settori e dei posti disponibili. La seconda fase (Fase 2) è riservata ai titolari di Fidelity Card. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 4), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli potranno accedere ad una terza fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 3), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

Come annunciato nel precedente comunicato, il programma Membership tornerà nel corso della stagione. Tutti coloro che hanno acquistato una Membership Premium SSCN entro il 31 maggio 2026 avranno comunque la possibilità di mantenere il proprio status e beneficiare dei relativi vantaggi.

PREZZI

I prezzi per Napoli vs Roma saranno i seguenti:

Settore FASE 1-2-3 FASE 4 UNDER 14 (Tutte le Fasi)

CURVE INFERIORI 35,00 € 40,00 € 20,00 €

CURVE SUPERIORI 50,00 € 55,00 € 30,00 €

DISTINTI INFERIORI 65,00 € 80,00 € 40,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 95,00 € 45,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 110,00 € 55,00 €

TRIBUNA NISIDA 100,00 € 120,00 € 60,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 125,00 € 140,00 € 70,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 € 165,00 € 80,00 €

NAPOLI VS ROMA

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI FULL 26/27

Dalle ore 12:00 di martedì 13 ottobre 2026 e fino alle ore 12:00 di giovedì 15 ottobre i possessori di un Abbonamento Full 26/27 (24 Gare), potranno acquistare un biglietto extra, esclusivamente online, da intestare ad un’altra persona in possesso della “Fan Stadium Card”. Gli Abbonati dovranno utilizzare il numero della propria tessera per poter accedere alla fase di vendita riservata. I biglietti acquistati dagli abbonati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARD

Dalle ore 15:00 di giovedì 15 ottobre 2026 e fino alle ore 23:59 di sabato 17 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 2 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 3 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI

Dalle ore 12:00 di domenica 18 ottobre 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 18 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di Domenica 31 Maggio 2026. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 3, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 4 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 3 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti potranno essere acquistati:

ONLINE

FASE 1 e 2 (Fidelity Card “Fan Stadium Card”)

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card);

FASE 3 (Membership Premium SSC Napoli)

Il titolo di ingresso potrà essere caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card) qualora disponibile, oppure in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

FASE 4 (Vendita Libera)

Acquisto in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

PUNTO VENDITA

FASE 2 (Fidelity Card “Fan Stadium Card”)

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card).

FASE 3 (Membership Premium SSC Napoli)

Non è possibile usufruire della modalità di acquisto presso i punti vendita.

FASE 4 (Vendita Libera)

Il biglietto sarà emesso in formato cartaceo - stampa termica (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali e indicati in questo comunicato. La SSC Napoli non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre, ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito ai termini di legge

In attesa delle decisioni delle Autorità Competenti, la vendita dei biglietti potrebbe essere soggetta a limitazioni territoriali.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

Con il caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it o https://sscnapoli.ticketone.it/catalog), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.

Per accedere allo Stadio sarà indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido, che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.

Si precisa che il tagliando/segnaposto non costituisce, di per sé, valido titolo di accesso allo stadio.

Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.

PROMOZIONI

nAPOLI VS ROMA

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS ROMA

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS ROMA

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L'inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 4, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

ACCREDITI PER TESSERATI CONI – FIGC - AIA PER NAPOLI VS ROMA

I posti riservati ai tesserati CONI – FIGC - AIA saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accrediti-coni-figc-aia/

INFORMAZIONI GENERALI

L’accesso allo Stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SSC Napoli tramite il proprio personale, al fine di evitare assembramenti.

Al termine della gara, al fine di non creare assembramenti, il deflusso sarà contingentato e regolato dal personale di sicurezza. Pertanto, si invita il pubblico a restare al proprio posto ed attendere le indicazioni degli steward per l’uscita.

La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti.

La titolarità di un titolo di accesso allo Stadio Maradona comporta automaticamente l’accettazione del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della S.S.C. Napoli S.p.A. (‘Codice di Condotta’), entrambi consultabili sul sito ufficiale sscnapoli.it.

Il Codice di Condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSC Napoli, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello Stadio.

Lo Stadio Maradona è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di Condotta.

La SSC Napoli condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSC Napoli ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.