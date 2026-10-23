Sky, Modugno: "Lucca stava entrando contro il Bodø/Glimt, ma qualche situazione ha rallentato la scelta"

Ultime calcio Napoli, Francesco Modugno, giornalista, è intervenuto nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma di Claudia Mercurio condotto da Gianluca Vigliotti su 11 Televomero.

"Champions League? Il Napoli dovrà fare una partita seria su un campo complicato come quello di Oporto, a Manchester vai e vedi che succede, le ultime tre sono partite della dimensione del Napoli. Lucca in panchina 90 minuti contro il Bodø/Glimt? Era lì, stava entrando. Poi il pallone non usciva, c'è stata qualche situazione che ha rallentato la scelta ed è rimasto lì: questa è la cronaca pulita. Avrà ancora chance? Le avrà se durante la settimana Allegri coglierà dei progressi che, per il momento, non si sono palesati.

Pallone d'Oro? La poesia quest'anno sarebbe Kvaratskhelia, poi... Il pensiero di De Laurentiis [di voler vendere il Napoli a un napoletano, ndr] è nobile: aggiungere sentimento a una trattativa di questo livello non è cosa facile. Quando parliamo di certe cifre, è chiaro che oggi il mondo della finanza ti porta verso i fondi. La risposta è sempre una: il proprietario del Napoli è il signor Aurelio De Laurentiis. Come dice lui, ci sono 22 anni di sforzo. C'ha investito passione, salute, denaro, rischi d'impresa ed è giusto che faccia il prezzo.

Gasperini? Per me parliamo di uno dei due/tre allenatori che hanno segnato la storia del calcio negli ultimi quarant'anni. La reinterpretazione sua della linea a tre, dell'uomo contro uomo, dell'intensità, di un calcio fatto di duelli, di certi princìpi di gioco... È uno che ha aggiunto qualcosa, che ha segnato un'epoca. Formazione contro la Roma? Domani c'è la rifinitura... Per esempio: Rrahmani non sta un granché bene, quindi la coppia Rafa Marin-Badiashile potrebbe essere una soluzione. Poi c'è anche Beukema... Anguissa/Lobotka, secondo me, è una riflessione aperta per caratteristiche. Domani c'è la rifinitura e vediamo che succede".