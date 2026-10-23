Napoli-Roma, iniziativa della Curva B: "Indossiamo tutti la maglia azzurra"

In vista dell'atteso e sentito scontro diretto tra Napoli e Roma, il tifo organizzato della Curva B ha diramato un volantino speciale per compattare l'ambiente e caricare la squadra di Massimiliano Allegri.

Sotto lo slogan "Siamo l'armata biancoazzurra", il cuore del tifo azzurro ha voluto sottolineare l'importanza cruciale della sfida, definita non una semplice partita ma una vera e propria battaglia. L'appello rivolto a tutti i sostenitori presenti sugli spalti è chiaro e suggestivo: indossare rigorosamente la maglia azzurra per colorare l'intero stadio e stringersi attorno alla squadra al di sopra di ogni cosa, spingendo i calciatori verso un'altra notte di grande passione e orgoglio partenopeo.