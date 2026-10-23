Inter, brutte notizie: altro infortunio per Chivu

L'esterno nerazzurro ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. Chivu rischia di dover rinunciare al giocatore in vista della sfida di campionato contro i viola.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Luis Henrique in casa Inter. In vista della prossima partita di Serie A contro la Fiorentina, in programma domenica alle 12:30, Cristian Chivu potrebbe dover fare a meno dell'esterno brasiliano, fermato da un problema muscolare.

La squadra nerazzurra vuole dare continuità alla vittoria ottenuta contro lo Shakhtar in Champions League e proseguire la propria corsa in campionato, con l'obiettivo di difendere il primo posto in classifica. L'infortunio del giocatore rappresenta però un imprevisto per lo staff tecnico, che dovrà valutare le alternative a disposizione.

Inter, infortunio Luis Henrique: cosa è emerso dagli esami

A fare chiarezza sulle condizioni del calciatore è stata la stessa società nerazzurra, attraverso una nota ufficiale. Luis Henrique si è sottoposto nella mattinata a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra, un problema muscolare che sarà monitorato dallo staff medico dell'Inter.

Al momento, sulla base delle informazioni comunicate dal club, non sono stati specificati i tempi di recupero del giocatore. Saranno quindi necessari ulteriori aggiornamenti per capire se l'esterno potrà tornare a disposizione di Chivu in occasione dei prossimi impegni.

Inter-Fiorentina, Chivu valuta le alternative

L'eventuale assenza di Luis Henrique potrebbe costringere l'allenatore nerazzurro a rivedere le proprie scelte in vista della sfida contro la Fiorentina. L'obiettivo dell'Inter è arrivare all'appuntamento nelle migliori condizioni possibili, cercando di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite.

Le condizioni dell'esterno brasiliano saranno seguite con attenzione nei prossimi giorni. Soltanto gli aggiornamenti medici potranno chiarire se il giocatore riuscirà a recuperare in tempo per la partita di domenica oppure se sarà costretto a saltare la gara.

Per Chivu, dunque, resta da monitorare la situazione in attesa di ulteriori indicazioni da parte dello staff sanitario nerazzurro.