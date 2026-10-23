Marolda: "Mi trovo con le parole di De Laurentiis, il Napoli va dato ad un napoletano"

Ultime calcio Napoli, Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma di Claudia Mercurio condotto da Gianluca Vigliotti su 11 Televomero.

"Vittoria contro il Bodø/Glimt? Una partita non basta per svoltare, però è una partita, un successo che ti dà degli stimoli. Hojlund sarà un ottimo centravanti quando comincerà a segnare con una certa continuità, ma il Napoli è capace di metterlo nelle condizioni di farlo? Cessione Napoli? Il prezzo lo fa chi compra, non chi vende. Io credo che [2 miliardi, ndr] sia un prezzo fuori mercato, perché il Napoli non ha asset, in questo momento, da affiancare al club e al brand [come centro sportivo e stadio, ndr]. Le parole di De Laurentiis sul darlo a un napoletano mi trovano perfettamente d'accordo. Mi sembra uno di quei momenti in cui ognuno fa il suo gioco, ma credo che la trattativa possa restare aperta".