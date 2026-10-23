Cessione SSC Napoli: cosa è pronta a fare una cordata USA pur di accelerare

Ultimissime Calcio Napoli - "Non è in vendita. Ma in vetrina sicuramente sì"; sintetizza così Il Mattino oggi in edicola la questione relativa alla potenziale cessione della SSC Napoli al fondo statunitense guidato da Matt Rizzetta.

Intervenuto ieri a tal proposito, Aurelio De Laurentiis ha snocciolato tutta la questione toccando vari tasti importanti senza peli sulla lingua. Il messaggio di superficie è stato chiaro: il Napoli non è ufficialmente in vendita. Ma la realtà dei fatti, tuttavia, parla di un club che si trova sotto la luce dei riflettori del mercato finanziario globale. Tuttavia la situazione è in stand-by. E non per questioni di cifre innanzitutto, quanto di piani operativi.

Cessione SSC Napoli, cordata pronta a liberarsi del Campobasso per l'accelerata

ADL ha chiesto delle garanzie che non sono mai arrivate in questi mesi. Non è un discorso relativo alla liquidità o alle disponibilità economiche delle cordate d'oltremare, quanto alla diretta operatività.

Ovvero alla filosofia aziendale e sportiva nordamericana — abituata ai modelli chiusi e franchisizzati della pallacanestro — differente dal contesto calcistico europeo e soprattutto italiano. De Laurentiispretendeva tutele e garanzie sul controllo operativo e gestionale che la mentalità dei fondi esteri non è disposta a concedere.

L'azione della Underdog Global Partners guidata da Matt Rizzetta procede comunque a passo di carica. Il manager italo-americano sta muovendo le sue pedine facendosi scudo del supporto di figure chiave come Joe Greco e Angelo Pasto.

L'obiettivo del gruppo va ben oltre il calcio: la strategia prevede la cessione del Campobasso per concentrare ogni risorsa nel capoluogo campano, con prossimi inserimenti già pianificati nel settore del volley e del rugby.

Sullo sfondo restano ben tre veicoli finanziari pronti all'investimento, tra cui la potente Ariel Investments, i cui emissari avevano già saggiato l'atmosfera dell'impianto di Fuorigrotta negli scorsi mesi. Il braccio di ferro dunque va avanti e proseguirà di sicuro ancora per un bel po'.

Da una parte un moderno modello aziendale tutto da appurare però nel contesto napoletano in particolare, dall'altra la conduzione familiare che è stata una fortuna per la SSC Napoli in questi anni.