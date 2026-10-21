Ritiro Napoli a Dimaro, accordo tra De Laurentiis e il Trentino: rinnovo in arrivo, manca solo la firma

Ritiro Napoli a Dimaro - Non è ufficiale, ma quello tra la SSC Napoli e la Val di Sole è un matrimonio che sembra destinato a proseguire. Il club partenopeo ed il Trentino Marketing sembrano aver trovato l'accordo per la prosecuzione del ritiro estivo della SSC Napoli.

Ritiro Napoli a Dimaro, c'è l'accordo tra De Laurentiis ed il Trentino

Ad annunciarlo è il giornalista Carlo Alvino sul proprio profilo Instagram:

"Trovato l’accordo! Il Napoli continuerà il “matrimonio” con la Val di Sole Trentino iniziato nel 2011. Appianate tutte le piccole divergenze. Maurizio Rossini CEO di Trentino Marketing ed Aurelio De Laurentiis sono pronti a firmare il contratto di rinnovo che prevede la permanenza del Napoli in ritiro a Dimaro Folgarida per i prossimi anni".