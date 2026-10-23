Un calciatore rischia di non essere convocato per Napoli-Roma

Vergara e De Bruyne

Vergara ha svolto per la prima volta l'intero allenamento con i compagni dopo lo stop rimediato con la Nazionale contro la Turchia. Il suo rientro rappresenta una notizia importante in vista dei prossimi impegni.

Buone notizie per il Napoli in vista della sfida contro la Roma. Antonio Vergara è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e si prepara a rientrare tra i convocati, dopo l'infortunio accusato con la Nazionale italiana nel finale della partita contro la Turchia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista ha completato per la prima volta l'intera seduta insieme ai compagni, dopo diversi giorni di lavoro personalizzato. Un passo avanti significativo per il giovane talento di Frattamaggiore, rimasto lontano dal campo per oltre un mese e costretto a saltare diversi appuntamenti tra campionato e Champions League.

Napoli, Vergara recupera per la Roma: rientro prudente

Il ritorno in gruppo consente a Vergara di avvicinarsi alla convocazione per Napoli-Roma, ma resta da capire se ci saranno le condizioni per vederlo in campo durante la partita.

Lo staff medico e quello tecnico intendono procedere con cautela, evitando di accelerare i tempi dopo il problema fisico. L'eventuale impiego a gara in corso dipenderà dalle sensazioni del calciatore e dalle valutazioni effettuate nei prossimi allenamenti.

La priorità è permettere al centrocampista di recuperare completamente, senza correre rischi inutili che potrebbero compromettere il suo ritorno a disposizione.

Ma Allegri in conferenza ha fatto capire che c'è bisogno di prudenza e oggi si capirà se Vergara sarà convocato per Napoli-Roma.