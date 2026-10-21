CorSport - C'è un incubo che aleggia a Castel Volturno nonostante la vittoria sul Bodo: Allegri dovrà conviverci

Ultime notizie calcio Napoli - La vittoria contro il Bodo è stata una boccata d'ossigeno per il Napoli che aveva bisogno di cambiare marcia in Champions ed anche dare un segnale dopo la pessima sconfitta in campionato contro il Venezia come spiega il Corriere dello Sport.

Napoli Bodo Glimt 4 3, il commento del Corriere dello Sport

C'è però un incubo che aleggia a Castel Volturno nonostante la vittoria di ieri sera in Champions League come si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Ha l’obbligo di recuperare terreno anche in campionato: sabato arriverà la Roma, mercoledì nel turno infrasettimanale c’è da far visita al Monza rivitalizzato da Juric, poi fino alla sosta ci saranno in sequenza gli impegni con Juve, Porto e Lazio. Cinque partite in quindici giorni che possono orientare la stagione e che dovranno essere affrontate con rotazioni limitate. Perché l’infermeria resta affollata: oltre al lungodegente Buongiorno, Allegri non avrà Alisson, Neres, Favasuli e Vergara. L’incubo degli infortuni aleggia su Castel Volturno da tempo, i fatti hanno smentito le conclusioni affrettate a cui molti erano arrivati nella scorsa stagione.

Ormai ha imparato a conviverci anche Allegri, che sta cercando di trovare sempre la soluzione migliore senza lamentarsi. Per il Napoli, comunque, restano un problema condizionante. Soprattutto in un avvio di stagione altalenante, in cui avere tutti a disposizione avrebbe fatto sicuramente comodo. Ieri però è tornato un leader. E ha un manifesto da attaccare a Castel Volturno".