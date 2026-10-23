Stasera Torino-Monza: il Napoli segue Varela per gennaio

Sei gol e un impatto importante nel calcio italiano: l'attaccante portoghese si sta mettendo in mostra con la maglia brianzola e avrebbe attirato l'interesse del club di Aurelio De Laurentiis in vista del mercato invernale.

Il Napoli guarda al futuro e tra i profili finiti sotto osservazione ci sarebbe anche Gustavo Varela, attaccante portoghese che si sta mettendo in evidenza con il Monza. Il giocatore ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, realizzando sei gol e attirando l'attenzione di diverse società di Serie A.

Tra queste ci sarebbe anche il club azzurro, che potrebbe valutare nuove opportunità per rinforzare il reparto offensivo nella finestra di mercato di gennaio. L'interesse del Napoli, tuttavia, dovrà essere confermato da eventuali sviluppi concreti nelle prossime settimane.

Napoli su Gustavo Varela: sei gol con il Monza e interesse delle big

Le prestazioni dell'attaccante portoghese non stanno passando inosservate. Il rendimento realizzativo e l'impatto avuto con la maglia del Monza hanno contribuito ad accendere i riflettori sul suo profilo, rendendolo un possibile nome da seguire in vista della prossima sessione invernale di calciomercato.

Il Napoli, guidato da Aurelio De Laurentiis, potrebbe essere alla ricerca di occasioni per ampliare le soluzioni offensive a disposizione. Gustavo Varela rappresenterebbe un profilo da monitorare, soprattutto se dovesse confermare il livello delle prestazioni mostrate in questo avvio di stagione.

Questa sera Torino-Monza e il Napoli continua a seguirlo.