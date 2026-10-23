Alvino: "Il Napoli è la creatura di ADL, è il primo ad essere contento quando si vince"

Carlo Alvino, nel corso del suo editoriale “Dillo ad Alvino”, su Teleclub Canale 77, ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. "È una dichiarazione perentoria e genuina, ed è impossibile non comprenderlo. Il Napoli attuale è a tutti gli effetti, che piaccia o no, una sua creatura. È la sua grande passione. Chi lo conosce lo sa, i suoi detrattori invece portano un'altra tesi.

In questo progetto di De Laurentiis sul Napoli convergono il desiderio imprenditoriale di far crescere l'azienda, di renderla più forte, di renderla ricca, di generare profitti, e non è una bestemmia, ma anche la volontà di stare costantemente sotto i riflettori, l'ambizione personale di primeggiare. Quando si vince, De Laurentiis è il primo ad essere contento. È un obiettivo che ha raggiunto, ha saputo coniugare queste due strade".