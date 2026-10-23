Formazione Napoli, Sky: coppia inedita in difesa e ballottaggio a centrocampo

Il Napoli studia le ultime mosse in vista della sfida contro la Roma, con alcuni dubbi ancora da sciogliere in difesa e a centrocampo. A fare il punto sulle possibili scelte di Massimiliano Allegri è stato Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, intervenuto durante la trasmissione Giochiamo d'Anticipo, in onda su Televomero. La rifinitura sarà decisiva per definire l'undici da schierare.

Formazione Napoli, Roma: i dubbi in difesa e a centrocampo

Tra le principali incognite della formazione del Napoli ci sono le condizioni di Amir Rrahmani, che non sarebbe al meglio.

Una situazione che potrebbe spingere Allegri a valutare una coppia difensiva inedita, con Rafa Marin e Badiashile insieme dal primo minuto. Resta comunque da considerare anche l'opzione Beukema, che rappresenta un'ulteriore alternativa per il reparto arretrato. A confermare i dubbi ancora aperti è stato lo stesso Modugno, che ha invitato ad attendere le indicazioni dell'ultima seduta prima di trarre conclusioni definitive:

"Vediamo cosa succede co la rifinitura... Per esempio: Rrahmani non sta un granché bene, quindi la coppia Rafa Marin-Badiashile potrebbe essere una soluzione. Poi c'è anche Beukema...".

Ballottaggio Anguissa-Lobotka: Allegri decide all'ultimo

Non soltanto la difesa, perché anche in mediana resta da chiarire chi avrà una maglia da titolare.

Secondo il giornalista di Sky Sport, il confronto tra Anguissa e Lobotka è ancora aperto e dipenderà dalle valutazioni dell'allenatore sulle caratteristiche dei due centrocampisti. "Anguissa/Lobotka, secondo me, è una riflessione aperta per caratteristiche. C'è la rifinitura e vediamo che succede", ha spiegato Modugno.