Geniale Borussia Dortmund, premi ai tifosi che disattivano il telefono allo stadio: no agli influencer, sì al tifo
Annuncio ufficiale Borussia Dortmund ai suoi tifosi
Notizie calcio - Splendida iniziativa ufficiale del Borussia Dortmund per la propria tifoseria. Lo si apprende da un comunicato ufficiale diramato dalla società teutonica e riguarda gli smartphone che distraggono sempre più i sostenutori sugli spalti.
Quasi due terzi di tutti i tifosi di calcio usano regolarmente il cellulare sugli spalti. È proprio qui che interviene il Borussia Dortmund insieme a Vodafone: lasciate lo smartphone in tasca allo stadio e godetevi la partita con tutti i sensi. A partire dalla partita in casa contro l'Eintracht Francoforte, sarà disponibile per la prima volta la nuova "Modalità Tifoso" (FanModus) nell'app del BVB. Chi sblocca il cellulare il meno possibile allo stadio accumula punti e si assicura la possibilità di vincere premi interessanti.
Quando il Borussia Dortmund ospiterà l'Eintracht Francoforte sabato (24/10), ci saranno di nuovo più di 81.000 tifosi al SIGNAL IDUNA PARK. Sugli spalti non si tratterà solo di gol, contrasti e cori. Si tratterà anche di una questione di cui si discute sempre più spesso: quanto smartphone fa bene all'esperienza dello stadio? Un sondaggio di Vodafone condotto nel 2023 tra 1.000 frequentatori abituali dello stadio ha mostrato che il 63% di loro usava regolarmente lo smartphone durante la partita.
Tuttavia, le discussioni dimostrano anche che sempre più tifosi sono infastiditi da selfie,streaming e social media sulle tribune. Per la partita in casa contro il Francoforte, il Borussia Dortmund e Vodafone lanciano quindi la nuova "Modalità Tifoso" nell'app del BVB. Questa premia i tifosi che impostano il proprio smartphone in "Modalità Tifoso" durante le partite casalinghe e lo tengono bloccato finché il pallone rotola sul campo.
La "Modalità Tifoso" sarà disponibile per tutte le partite casalinghe. Funziona in modo simile alla modalità aereo che molti già conoscono nella vita di tutti i giorni. Con un semplice tocco, i tifosi staccano la spina e si immergono completamente in ciò che accade in campo.
Come funziona la "Modalità Tifoso"
I tifosi possono attivare per la prima volta la nuova "Modalità Tifoso" nell'app del BVB durante la partita in casa contro l'Eintracht Francoforte. Dopo l'attivazione, i tifosi devono bloccare il telefono. Se lo schermo rimane bloccato, i tifosi accumulano punti minuto dopo minuto durante la partita. Durante l'intervallo, i tifosi possono usare il cellulare, ma devono poi rimetterlo in "Modalità Tifoso" per il secondo tempo. Con il fischio finale termina anche la raccolta punti.
Meno i tifosi usano lo smartphone durante la partita in casa, più alto sarà il loro punteggio. I partecipanti con il maggior numero di punti possono vincere dei premi. Tra questi ci sono maglie autografate del BVB e buoni per il BVB-Fanshop.
La partecipazione alla "Modalità Tifoso", così come la partecipazione al concorso a premi, è volontaria. La "Modalità Tifoso" è disponibile per dispositivi iOS e Android. Per rilevare la presenza allo stadio, i tifosi devono autorizzare l'app ad accedere alla posizione dello smartphone.
Poi prosegue il comunicato:
"Con Vodafone abbiamo un partner che non solo capisce cosa può fare la tecnologia, ma anche quando dovrebbe farsi da parte. La 'Modalità Tifoso' è un forte segnale: qui un gruppo tecnologico globale utilizza la sua forza innovativa in modo mirato per proteggere un'esperienza che nessuna tecnologia può sostituire. Oltre 81.000 persone allo stadio che cantano, tremano e esultano insieme: questo 'qui e ora' è insostituibile. Ed è proprio questo che mettiamo insieme al centro", ha dichiarato Carsten Cramer, portavoce della direzione del Borussia Dortmund.
"Chi è alla partita di calcio dovrebbe vivere il momento e le emozioni. Non solo lo schermo del cellulare. Lasciamo più spesso gli smartphone in tasca allo stadio e concentriamoci invece su ciò che succede in campo e sugli spalti", ha affermato il CEO di Vodafone Germania, Marcel de Groot.