Geniale Borussia Dortmund, premi ai tifosi che disattivano il telefono allo stadio: no agli influencer, sì al tifo

Notizie calcio - Splendida iniziativa ufficiale del Borussia Dortmund per la propria tifoseria. Lo si apprende da un comunicato ufficiale diramato dalla società teutonica e riguarda gli smartphone che distraggono sempre più i sostenutori sugli spalti.

La partecipazione alla "Modalità Tifoso", così come la partecipazione al concorso a premi, è volontaria. La "Modalità Tifoso" è disponibile per dispositivi iOS e Android. Per rilevare la presenza allo stadio, i tifosi devono autorizzare l'app ad accedere alla posizione dello smartphone.

Meno i tifosi usano lo smartphone durante la partita in casa, più alto sarà il loro punteggio. I partecipanti con il maggior numero di punti possono vincere dei premi. Tra questi ci sono maglie autografate del BVB e buoni per il BVB-Fanshop .

La "Modalità Tifoso" sarà disponibile per tutte le partite casalinghe. Funziona in modo simile alla modalità aereo che molti già conoscono nella vita di tutti i giorni. Con un semplice tocco, i tifosi staccano la spina e si immergono completamente in ciò che accade in campo.

Tuttavia, le discussioni dimostrano anche che sempre più tifosi sono infastiditi da selfie,streaming e social media sulle tribune. Per la partita in casa contro il Francoforte, il Borussia Dortmund e Vodafone lanciano quindi la nuova "Modalità Tifoso" nell'app del BVB. Questa premia i tifosi che impostano il proprio smartphone in "Modalità Tifoso" durante le partite casalinghe e lo tengono bloccato finché il pallone rotola sul campo .

Quando il Borussia Dortmund ospiterà l'Eintracht Francoforte sabato (24/10), ci saranno di nuovo più di 81.000 tifosi al SIGNAL IDUNA PARK. Sugli spalti non si tratterà solo di gol, contrasti e cori. Si tratterà anche di una questione di cui si discute sempre più spesso: quanto smartphone fa bene all'esperienza dello stadio? Un sondaggio di Vodafone condotto nel 2023 tra 1.000 frequentatori abituali dello stadio ha mostrato che il 63% di loro usava regolarmente lo smartphone durante la partita.

Quasi due terzi di tutti i tifosi di calcio usano regolarmente il cellulare sugli spalti . È proprio qui che interviene il Borussia Dortmund insieme a Vodafone: lasciate lo smartphone in tasca allo stadio e godetevi la partita con tutti i sensi. A partire dalla partita in casa contro l' Eintracht Francoforte , sarà disponibile per la prima volta la nuova " Modalità Tifoso " (FanModus) nell'app del BVB. Chi sblocca il cellulare il meno possibile allo stadio accumula punti e si assicura la possibilità di vincere premi interessanti.

Poi prosegue il comunicato:

"Con Vodafone abbiamo un partner che non solo capisce cosa può fare la tecnologia, ma anche quando dovrebbe farsi da parte. La 'Modalità Tifoso' è un forte segnale: qui un gruppo tecnologico globale utilizza la sua forza innovativa in modo mirato per proteggere un'esperienza che nessuna tecnologia può sostituire. Oltre 81.000 persone allo stadio che cantano, tremano e esultano insieme: questo 'qui e ora' è insostituibile. Ed è proprio questo che mettiamo insieme al centro", ha dichiarato Carsten Cramer, portavoce della direzione del Borussia Dortmund.

"Chi è alla partita di calcio dovrebbe vivere il momento e le emozioni. Non solo lo schermo del cellulare. Lasciamo più spesso gli smartphone in tasca allo stadio e concentriamoci invece su ciò che succede in campo e sugli spalti", ha affermato il CEO di Vodafone Germania, Marcel de Groot.