"Terrebbe in forte considerazione soltanto tre squadre in Italia". Svelate le ambizioni di Conte
Antonio Conte attende una panchina ma non ha fretta di ritornare in corsa
Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Conte attende una chiamata per ritornare in panchina. Secondo quanto si legge sulle pagine di Tuttosport, l'ex allenatore del Napoli prenderebbe in considerazione soltanto tre squadre in Italia:
"Del resto, lo stesso Conte ragiona in un'ottica diversa. Il tecnico, terrebbe in forte considerazione soltanto offerte dall'Italia: Juventus, Milan e Inter. Piuttosto che accettare una panchina all'estero, lontano dalla famiglia, preferirebbe restare fermo fino a fine stagione: non un dettaglio, se si pensa a quanto brevi siano state le sue esperienze lontano da casa, al Chelsea e soprattutto al Tottenham, pur con dinamiche di rottura ben più complesse e pur considerando la voglia matta dell'ex ct di allenare.
E tuttavia, davanti a certe cifre, anche le resistenze più solide possono vacillare: all'improvviso il cielo grigio di Manchester potrebbe apparire meno cupo, e perfino tutta quella pioggia un po' meno fastidiosa. Il fronte Juventus, al momento, non è una pista. Zero contatti, nessun approccio: la proprietà vuole dare continuità e il diktat di John Elkann è chiaro, proseguire con Luciano Spalletti. Cambiarlo ora significherebbe il quinto ribaltone in quattro anni, scenario che a Torino si vuole evitare".