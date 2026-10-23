"Terrebbe in forte considerazione soltanto tre squadre in Italia". Svelate le ambizioni di Conte

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Conte attende una chiamata per ritornare in panchina. Secondo quanto si legge sulle pagine di Tuttosport, l'ex allenatore del Napoli prenderebbe in considerazione soltanto tre squadre in Italia:

"Del resto, lo stesso Conte ragiona in un'ottica diversa. Il tecnico, terrebbe in forte considerazione soltanto offerte dall'Italia: Juventus, Milan e Inter. Piuttosto che accettare una panchina all'estero, lontano dalla famiglia, preferirebbe restare fermo fino a fine stagione: non un dettaglio, se si pensa a quanto brevi siano state le sue esperienze lontano da casa, al Chelsea e soprattutto al Tottenham, pur con dinamiche di rottura ben più complesse e pur considerando la voglia matta dell'ex ct di allenare.

E tuttavia, davanti a certe cifre, anche le resistenze più solide possono vacillare: all'improvviso il cielo grigio di Manchester potrebbe apparire meno cupo, e perfino tutta quella pioggia un po' meno fastidiosa. Il fronte Juventus, al momento, non è una pista. Zero contatti, nessun approccio: la proprietà vuole dare continuità e il diktat di John Elkann è chiaro, proseguire con Luciano Spalletti. Cambiarlo ora significherebbe il quinto ribaltone in quattro anni, scenario che a Torino si vuole evitare".