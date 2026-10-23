Zago: "Chi vedo favorito in Napoli-Roma? Se si fosse giocato all'Olimpico avrei detto questo"

Carlos Zago, ex difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano Il Messaggero sulla sfida di domani allo stadio Maradona tra Napoli e Roma. Queste le parole del brasiliano:

Napoli e Roma stanno attraversando due momenti diversi. Chi vede favorito? "Se la partita fosse stata all'Olimpico, ti avrei detto che la Boma avrebbe vinto al 100%. Al Maradona sarà un po' più difficile, il Napoli farà di tutto per uscire da questa situazione di difficoltà. Perloro può essere la partita della svolta, ma se la Roma gioca corne sta facendo ultimamente, può comunque spuntarla".