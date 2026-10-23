"Gli è spuntato un sorriso grande così sul volto". Le ultime su Dybala per Napoli-Roma

Ultime notizie calcio Napoli - Ieri è spuntato un grande sorriso sul volto di Paulo Dybala si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport che ha dato degli aggiornamenti sulle condizioni fisiche del calciatore argentino.

Formazioni Napoli-Roma, le ultime su Dybala

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda le condizioni di Paulo Dybala:

"Ieri pomeriggio, dopo i controlli, è spuntato un sorriso grande così sul volto di Paulo Dybala. Il polpaccio destro leggermente lesionato (all’altezza del gemello) non gli dà quasi più noia, tanto che gli esami hanno evidenziato un sostanziale miglioramento della situazione clinica. Questo significa che la volontà di Gasperini di fare più in fretta del previsto - «ora che ho perso Pellegrini spero di recuperare Dybala il prima possibile sennò diventa un problema» - può essere assecondata senza troppi sacrifici né rischi. L’argentino potrebbe infatti andare in panchina già martedì contro il Cagliari, magari subentrando nell’ultima parte del match, quattro giorni prima di Udinese-Roma".