Rrahmani può saltare Napoli-Roma e non sarebbe l'unica novità

Superato il Bodo/Glimt, ora arriva un esame difficilissimo per il Napoli di Massimiliano Allegri. La Roma di Gian Piero Gasperini attraversa infatti un momenot di forma straordinario e si afferma come una delle grandi protagoniste finali di questo campionato. Così la sfida del prossimo weekend allo stadio Maradona rappresenta un vero e proprio banco di prova per gli azzurri per capire che tipo di stagione sarà e se vi saranno ancora margini di rilanciarla.

Verso Napoli-Roma: Rrahmani finisce in panchina?

In vista delle decisioni definitive al termine della rifinitura, la sensazione dominante nell'ambiente azzurro è che Allegri ntenda riproporre l'abito tattico visto in Champions League. Dunque spazio al 4-3-3, un assetto pensato per garantire maggior ampiezza e incisività offensiva. Non mancherebbero tuttavia delle novità, anche sorprendenti.

Come il possibile forfait di Amin Rrahmani: come conferma anche La Repubblica oggi in edicola, il centrale kosovaro non è al top della condizione fisica e potrebbe scivolare in panchina. Pronto nel caso il tandem composto da Rafa Marin e Benoît Badiashile. Aggiornamenti anche sulla fascia sinistra dove ci sarebbe il sorpasso di Mathías Olivera ai danni di Leonardo Spinazzola.

Ma ci sono interrogativi anche in mediana. Il dilemma di Allegri riguarda la gestione della regia: insistere con Kevin De Bruyne vertice basso affiancato da Scott McTominay e Frank Anguissa, oppure reinserire Stanislav Lobotka sacrificando proprio il centrocampista camerunese, apparso non ancora al meglio sul piano dei novanta minuti?

Pochi dubbi invece per quanto riguarda il tridente d'attacco: si va verso la confermaMatteo Politano e Noa Lang a supporto dell'unica punta Rasmus Hojlund. A completare il quadro delle notizie da Castel Volturno c'è il recupero di Antonio Vergara. Il talento di Frattamaggiore ha svolto l'intera seduta insieme al gruppo ed è pronto a figurare nell'elenco dei convocati per la sfida ai capitolini.