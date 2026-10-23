Ultim'ora: due nuovi infortuni per Spalletti, entrambi a rischio per Juve-Napoli

Dopo la gara di Europa League contro tra Juventus e Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi.

Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi.

Celik e Nico Gonzalez saltano Juve-Napoli

Vista l'entità degli infortuni, sia Celik che Nico Gonzalez dovrebbero saltare la partita Juventus-Napoli in programma domenica 1 novembre alle ore 20:45. Dovrebbero rientrare a diposizione di Spalletti dopo la prossima sosta per le Nazionali.