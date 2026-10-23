Addio Anguissa a gennaio? No, ma in estate sì: i due motivi della SSC Napoli

Ultimissime Calcio Napoli - È finalmente rientrato dall'infermeria e questo potrebbe essere l'ultimo anno per godersi Frank Zambo Anguissa in azzurro. Come infatti riferisce Il Mattino oggi in edicola, sembra ormai segnato il suo destino, orientato verso una separazione che appare inevitabile al termine di un lunghissimo e vincente percorso all'ombra del Vesuvio.

Il vincolo contrattuale scadrà nel 2027 e difficilmente si andrà oltre: non hanno prodotto alcun passo avanti verso un rinnovo le varie trattative per il prolungamento, con un'impasse che conferma un'inevitabile separazione.

Cessione Anguissa nel 2027: scenario SSC Napoli

La decisione del Napoli, in realtà, risponde a una chiara necessità gestionale ed economica. Il club ha infatti individuato la priorità di avviare un drastico calo dell'età media della rosa, intervenendo in primis sui profili con la carta d'identità più avanzata e dal peso a bilancio più rilevante.

In quest'ottica, lo stipendio di Anguissa ha un peso specifico importante considerando la base fissa garantita che si attesta sui 3 milioni di euro netti a stagione. Il peso complessivo lordo, comprensivo di bonus e oneri fiscali, incide in maniera severa sul monte ingaggi societario e rinunciare a questa voce di spesa garantirebbe respiro.

Si è parlato anche di un possibile addio a gennaio ma difficilmente - assicura il quotidiano - la società priverà la mediana di un interprete di tale esperienza a campionato in corso; tuttavia, la cerniera di centrocampo rappresenta proprio il settore in cui Massimiliano Allegri e lo scouting azzurro hanno pianificato i principali correttivi.

La sensazione è che tutte le componenti abbiano già metabolizzato la fine del ciclo: ci avviamo dunque verso gli ultimi mesi di Anguissa in maglia partenopea, dove ha fatto la storia del club.