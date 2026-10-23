Pretattica De Laurentiis sul Napoli non in vendita? Tuttosport - Intervista non casuale: mossa forte per strappare condizioni migliori

Ultime notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ieri è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per fare chiarezza in merito alle voci di una possibile vendita della SSC Napoli agli americani: "Per saggiare il valore del Napoli abbiamo messo in contatti i nostri avvocati per un confronto. Volevo una due diligence. Ma non iniziò mai e per me fu molto strano. Poi la cifra di 2 miliardi e 270 milioni volevano pagarla una parte subito alla firma e un’altra parte in tre anni. E il mio ruolo si sarebbe ridotto sempre di più fino a rimanere solo presidente onorario. Chiesi allora le dovute garanzie, essendo io responsabile verso i tifosi. Mi pareva molto pericoloso tutto ciò. Se mi parli di fondi e non hai soldi da pagare subito e la cifra vuoi dilatarla in più anni, già ti presenti male".

Calcio Napoli in vendita, le parole di De Laurentiis

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport che ha commentato le parole rilasciate ieri da De Laurentiis:

"Quindi era tutto vero, il fondo americano che aveva contattato De Laurentiis, aveva davvero proposto una somma stratosferica per rilevare il 100% delle azione della Ssc Napoli. Trattativa interrotta, almeno apparentemente, ma c’è da immaginare che don Aurelio abbia fatto una mossa forte per provare a strappare non una cifra maggiore, bensì condizioni migliori nelle modalità di pagamento. «Per il momento non ho deciso di vendere, ma se dovessi venderlo, preferirei farlo ad un napoletano e non un americano”, la confessione è stata resa da De Laurentiis a Radio Kiss Kiss. Un’intervista che non a caso, è stata rilasciata all’indomani delle notizie che stavano nuovamente circolando sulla prospettiva che il fondo americano Underdog Global Partners fosse ormai prossimo a subentrare al produttore cinematografico nel Calcio Napoli".