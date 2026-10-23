Napoli-Roma: Gasperini non farà conferenza stampa

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Gian Piero Gasperini non parlerà in conferenza stampa quest'oggi. L'allenatore della Roma non rilascerà dunque dichiarazioni alla vigilia della gara di domani che vedrà i giallorossi giocare contro il Napoli allo stadio Maradona. Chi invece parlerà regolarmente in conferenza è Massimiliano Allegri: il tecnico azzurro è atteso alle 12,30 nella sala stampa di Castel Volturno.

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