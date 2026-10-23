Napoli-Roma: Gasperini non farà conferenza stampa
Notizie 10:15
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Gian Piero Gasperini non parlerà in conferenza stampa quest'oggi. L'allenatore della Roma non rilascerà dunque dichiarazioni alla vigilia della gara di domani che vedrà i giallorossi giocare contro il Napoli allo stadio Maradona. Chi invece parlerà regolarmente in conferenza è Massimiliano Allegri: il tecnico azzurro è atteso alle 12,30 nella sala stampa di Castel Volturno.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google