Napoli-Roma: stadio Maradona verso il sold out

Rassegna Stampa ico calendario ico orologio10:30  
BG
Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Lo stadio Maradona verso il tutto esaurito per la gara di domani contro la Roma

Ultime notizie calcio Napoli - Inversione di tendenza per lo stadio Maradona per Napoli-Roma. Contro il Bodo Glimt non c'è stato il pienone a Fuorigrotta mentre domani è annunciato il sold out come evidenzia stamattina il Corriere dello Sport.

Napoli-Roma, stadio Maradona sold out

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sugli spettatori di domani allo stadio Maradona tra Napoli e Roma:

"Previsto il sold out per domani. Il pienone per una delle partite più attese della stagione. Esauriti da giorni diversi settori come gli anelli superiori delle due Curve e dei Distinti. Pochi biglietti rimasti per tutti gli altri. Dopo i quarantamila in Champions, riecco l’atmosfera classica e il colpo d’occhio tipico del Maradona".

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top