Napoli-Roma: stadio Maradona verso il sold out
Rassegna Stampa 10:30
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Lo stadio Maradona verso il tutto esaurito per la gara di domani contro la Roma
Ultime notizie calcio Napoli - Inversione di tendenza per lo stadio Maradona per Napoli-Roma. Contro il Bodo Glimt non c'è stato il pienone a Fuorigrotta mentre domani è annunciato il sold out come evidenzia stamattina il Corriere dello Sport.
Napoli-Roma, stadio Maradona sold out
Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sugli spettatori di domani allo stadio Maradona tra Napoli e Roma:
"Previsto il sold out per domani. Il pienone per una delle partite più attese della stagione. Esauriti da giorni diversi settori come gli anelli superiori delle due Curve e dei Distinti. Pochi biglietti rimasti per tutti gli altri. Dopo i quarantamila in Champions, riecco l’atmosfera classica e il colpo d’occhio tipico del Maradona".
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