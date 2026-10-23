Allegri: "Lucca ha qualità, a volte basta un pallone che ti può far girare un periodo positivo"

L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri in conferenza stampa di presentazione di Napoli-Roma ha risposto ad alcune domande, soffermandosi sugli attaccanti:

"Hojlund? Ha giocato tutte le gare con noi e la nazionale in questa vstagione. Sono contento di quello che sta facendo, deve stare solo sereno. Se poi, la squadra vince e Hojlund fa qualche gol in meno non è che ci arrabbiamo: l'importante è che si segni. Lucca comunque è un giocatore che ha qualità, è un calciatore del Napoli e va aiutato. Poi il calcio è così basta un pallone che ti può far girare un periodo in positivo".