È confermato: recupero importantissimo per Allegri per Napoli-Roma

Ultimissime Calcio Napoli - Un cauto ottimismo comincia a farsi strada nell'infermeria azzurra in vista del delicatissimo Napoli-Roma di questo weekend. A distanza di tre settimane dal guaio fisico subito durante l'impegno con la nazionale italiana, come conferma anche Il Mattino oggi in edicola, Antonio Vergara è pronto a riassaporare il clima della gara ufficiale.

Vergara recuperato, ultimissime verso Napoli-Roma

Il talento classe 2003 ha infatti gradualmente ripreso ad allenarsi insieme ai compagni e, pur non avendo i 90 minuti nelle gambe, sabato si accomoderà in panchina allo stadio Maradona. Un rientro chiaramente prezioso per Massimiliano Allegri, che ritrova così un'alternativa fresca sia per la mediana che per la trequarti offensiva.

Intanto a proposito di mediana, se la presenza di Scott McTominay dal primo minuto appare fuori discussione, in cabina di regia scalpita Stanislav Lobotka e Frank Anguissa rientrato da poco andrà gestito. Sulla trequarti e nel tridente offensivo appare indispensabile la conferma di un Matteo Politano in grande spolvero. Ballottaggi invece in difesa: Benoît Badiashile proverà a insidiare la maglia da titolare a Rafa Marin fino all'imminente fischio d'inizio.